Мать убила, отец надругался: тело новорожденной девочки нашли в сумке у мотеля

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 34 0

В номере с женщиной проживало еще трое детей.

Тело новорожденной девочки нашли в сумке у мотеля

Фото: 5-tv.ru

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People: тело убитой матерью новорожденной девочки нашли в сумке у мотеля

В США 23-летняя Авия Кантрелл убила новорожденную дочь. Отец ребенка — 26-летний Кэмрон Бейкер — надругался над телом. Об этом сообщает PEOPLE со ссылкой на документы о задержании.

Девочку нашли возле мусорного контейнера рядом с мотелем. На сумку с телом наткнулся бездомный, после чего на место вызвали полицию.

На следующий день родственница Кантрелл сообщила о ее пропаже. Она рассказала, что женщина была беременна и проживала в мотеле с тремя другими детьми.

Согласно материалам об аресте, следователи изучили записи камер наблюдения. На них женщина выбрасывала коробку от детского автокресла. Управляющий мотелем, как утверждается, опознал в ней Кантрелл.

При разговоре с полицией женщина призналась, что 14 октября родила дочь в ванне номера и оставила ее в воде лицом вниз примерно на полчаса. Затем она позвонила Бейкеру и сообщила о смерти ребенка.

Следствие полагает, что тело четыре дня находилось в сумке в ванной комнате. По версии полиции, Бейкер вынес его в дорожной сумке и выбросил в мусорный контейнер.

Кантрелл предъявили обвинение в убийстве ребенка младше десяти лет, которое допускает смертную казнь. Причину смерти новорожденной устанавливает бюро судебно-медицинской экспертизы округа Таррант. Бейкеру обвиняется в надругательстве над трупом, согласно протоколам задержания.

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