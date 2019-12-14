Житель Омска заставлял восьмилетнего пасынка стоять на крупе по девять часов

Житель Омска в наказание заставлял восьмилетнего пасынка стоять на крупе по девять часов. 35-летний программист подвергал ребенка истязаниям за малейшую провинность. При этом 27-летняя мать мальчика была в курсе происходящего, но не пресекала действий любимого мужчины, сообщает Znak.com.

После очередной пытки ребенок не выдержал и рассказал обо всем соседу по даче. Мужчина тут же сообщил о происходящем в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что мальчика, помимо прочего, не единожды избивали. Его отчим при этом снимал все истязания на видео.

Пострадавший ребенок был госпитализирован. Мальчику провели операцию по удалению вросших в кожу на коленях зерен гречки. Его отчима арестовали, а мать находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время они предстанут перед судом.

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