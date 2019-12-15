Кольцевая трасса «Игора Драйв» получила категорию Grade-2

Мощный толчок для развития туризма в Петербурге и Ленинградской области. Международная автомобильная федерация, легендарная FIA, присвоила кольцевой трассе гоночного комплекса «Игора Драйв» категорию Grade-2. Что это значит?

Теперь трасса, после подтверждения высоких стандартов качества, получила разрешение принимать практически все известные международные серии кроме «Формулы-1». Но такими темпами и высшая категория не за горами. Безусловный прорыв, как в мире автоспорта, так и в сфере досуга.

«Я искренне поздравляю команду „Игора Драйв“, потому они сделали действительно великолепную работу. Картинг, ралли, мотогонки, школа безопасного вождения. Я даже не знаю, есть ли в мире такая трасса, где можно все это сочетать, все эти виды спорта в одном месте», - рассказал Марко Пиччинини, глава Международного консультативного комитета «Игора Драйв».

«Игора Драйв» под Петербургом — это единственный комплекс в мире, объединяющий различные дисциплины авто- и мотоспорта, который размещен на территории около ста гектаров и включает одновременно десять профессиональных трасс. Кроме главного трека там есть трассы для ралли-кросса, мотокросса, дрифта, картинга, внедорожников, парных гонок и многое другое. Комплекс вмещает около 50 тысяч зрителей.

«Это просто не только для России, в Европе таких трасс, таких нет. Понимаете, в чем дело. Поэтому знайте, что вот это уникальность, собрали все, и здесь будет очень шумно. В хорошем смысле этого слова. И будут болельщики приходить со всех стран, я думаю, что мира, с Европы точно. И будут пилоты, и будут спортсмены и будут все, кто участвует в этом направлении спорта», — рассказал Виктор Кирьянов, президент Российской Автомобильной федерации.

И что еще важно — трассу могут оценить не только профессионалы. Школа контраварийного вождения, автоклуб для всех любителей скорости и детские школы мотокросса и картинга. На их базе юные гонщики смогут получить первые инженерные навыки и овладеть секретами профессионального вождения. Ведь категория Grade-2 это еще и жесткие нормы безопасности.

«Любые участники, приезжая на соревнования, мало того что статус соревнования достаточно высокий, это еще и говорит о том, что это безопасная трасса может принимать любые гонки, так же может принимать любительские», — поделился Владимир Васильев, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам.

«Любой участник мероприятия, будь это тест-драйв, либо тайм-атак, либо какие-то иные автоспортивные мероприятия, и просто любитель — он понимает, что наш автодром полностью безопасен для езды. То есть, чтобы на нем ни случилось, эта бумажка показывает, что все соответствует высочайшим мировым стандартам, и с ним ничего не должно произойти», - рассказал Вадим Войтенков, исполнительный директор «Игора Драйв».

В мае 2020 года на кольцевой трассе комплекса «Игора Драйв» пройдет российский этап немецкого чемпионата DTM — второй по престижности гонки в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лучшие спортсмены мира примут участие в гонке серии DTM на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.