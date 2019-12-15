Юлия Михалкова похвасталась эффектными образами

Юлия Михалкова поделилась сразу несколькими стильными и сексуальными образами. Ролики с фотосессии появились в сторис актрисы в Instagram.

В кадре экс-участница «Уральских пельменей» позирует фотографу в светлом длинном платье. Прическу Михалковой украшают жемчужные нити. Второй наряд оказался более дерзким — бежевое короткое платье свободного силуэта с поясом в тон. Образ дополняет массивная обувь.

Instagram @mihalkova

Третьим Юлия примерила красное бархатное платье с открытым плечом и разрезом до середины бедра. Четвертым нарядом стало воздушное голубое платье с пышной юбкой, напоминающей облако.

Как пояснила сама Михалкова, она стала участницей необычного фотопроекта. Однако подробностей о сути этого мероприятия актриса не раскрывает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла новое место работы.