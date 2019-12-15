Решетова показала крошечные ножки своего малыша

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова не перестает делиться с подписчиками секретами воспитания малыша. После того, как модель стала матерью, на ее странице в Instagram то и дело мелькают кадры с наследником. Подписчики с интересом наблюдают за тем, как ребенок растет, а девушка не забывает радовать фанатов фотографиями и видео с новорожденным.

На этот раз возлюбленная музыканта сняла, как младенец шевелит ножками в детской кроватке, и продемонстрировала свой «мамский лайфхак». Решетова показала, как ее сын, одетый в нежный беленький костюмчик, энергично двигается в лежачем положении, а после рассказала, что ей помогает приглядывать за ним. Оказывается, настоящим спасением звезды стали коляски. Теледива купила сразу четыре таких детских приспособления: одно, для того чтобы гулять с малышом на улице, а три других разместила на каждом этаже дома.

По словам избранницы Тимати, коляски помогают ей держать младенца всегда возле себя, следить за ним и перемещать по комнате, не беря на руки. Своим подписчицам, у которых есть маленькие дети, модель посоветовала последовать ее примеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Анастасия Решетова убаюкивает крошечного сына.