Поклонники младшей дочери Аллы Пугачевой не устают восхищаться ее талантами. На страничке фанатов Лизы Галкиной появилось очередное видео танца юной звезды интернета. Девочка с мышиными ушками на голове ритмично двигается под музыку на фоне белого экрана, где повторяет движения ее тень. При этом неожиданное применение она нашла заплетенной на макушке косе. Подписчики отмечают, что раз от раза Лиза заметно совершенствует свое мастерство. Они не сомневаются, что растет великая артистка.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Какая замечательная мышка!»

«Умничка, позитивчик!»

«Молодец! Чувство ритма есть у девочки… и богатая фантазия», — умиляются комментаторы.

А одна из поклонниц Лизы и Гарри Галкиных поделилась своими далеко идущими планами на девочку. Мама двойняшек-первоклассников решила сосватать завидную невесту.

«Смотрю на Лизу и Гарри, такие хорошенькие, веселые, умные. Мне бы Лизоньку в невестки…», — написала женщина.

Ранее 5-tv.ru публиковал ролик, на котором Лиза Галкина танцует под знаменитую тему Жоржа Бизе из оперы «Кармен».