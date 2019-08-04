«Артистка растет!» Лиза Галкина станцевала под музыку из балета «Кармен»

, 9:01 Видео 355

Видео появилось на фанатской странице дочери Примадонны и телеведущего.

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Фото, видео : Instagram @elizaveta_galkinaaa

На фанатской странице пятилетней дочки Максима Галкина и Аллы Пугачевой в Instagram появилось архивное видео, на котором Лиза в замке отца исполняет танец под музыку из балета «Кармен».

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Девочка грациозно двигается, видно, что у нее с ранних лет прекрасное чувство ритма. Большая заслуга в этом родителей, которые постоянно развивают девочку. Подписчики отметили, что с такими успехами Лиза скоро превзойдет маму.

Поклонники пришли в восторг от танца маленькой артистки:

«На Лизу можно смотреть бесконечно…»

«Просто прелесть девочка, превзойдет маму!»

«Артистка растет!»

«Сколько пластики! Она будто пронизана музыкой и ритмом!» — написали фолловеры.

Стоит отметить, что Лиза растет очень разносторонним ребенком. Девочка вместе с братом посещает творческие кружки и спортивные секции, изучает языки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина посоветовала всем быть счастливыми.

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