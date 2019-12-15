Отец дочери Даны Борисовой нагрянул в квартиру телеведущей вместе с полицией

Телеведущая Дана Борисова сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта, что к ней в квартиру приезжала полиция во главе с бывшим избранником Максимом Аксеновым.

«Полночи в доме сидела полиция. Вызвал отец Полины, но его не пустила. Ждал под дверью», — написала Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Позже она выложила гифку со словами: He’s not your father (Он не твой отец — Прим. ред). На кадр из этой гифки Борисова наложила надпись, которая немного проясняет историю с визитом отца Полины в сопровождении полиции.

«А ничего, что Полина мою рукопись водой намочила, а потом испугалась и выбросила ее? Как бы поступили?» — вопрошает телеведущая, правда не уточняя, что именно сделала с ребенком.

Одна из подписчиц написала в комментариях, что детей нужно «держать в ежовых рукавицах». По ее мнению, раньше их сильно ругали, но они вырастали нормальными. Теперь же о детях заботятся, но потом они не проявляют уважения к родителям.

«Пожалуй, соглашусь. Целый месяц по четыре часа в день (писала книгу — Прим. ред). Искренне, я так больше не смогу», — ответила ей Борисова.

Как сообщал 5-tv.ru, Дана Борисова пишет автобиографию. В частности, в ней она расскажет драматическую историю супруга-наркомана, с которым прожила три месяца.