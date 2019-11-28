Дана Борисова показала загадочного супруга-наркомана, с которым прожила три месяца

Дана Борисова вспомнила краткосрочный брак, о котором ранее предпочитала не говорить с журналистами, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Телеведущая долгое время страдала от алкогольной и наркотической зависимостей. Два года назад звезда вернулась из Таиланда, где проходила курс реабилитации. На родине Дана нашла в себе силы начать трезвую и чистую жизнь.

Столь важной дате Борисова посвятила целый пост в блоге. Под фотографией ведущая рассказала о том, через какие тяжелые испытания ей пришлось пройти.

Instagram @danaborisova_official

Борисова вспоминает, что когда-то была замужем за «загадочным гастарбайтером из Украины». В браке Дана продержалась недолго — всего три месяца. За это время мужчина рассказал ей о существовании других наркотических веществ, усугубляя положение телеведущей. После муж-наркоман бесследно исчез из жизни светской львицы.

«Мало кто знает, что я три месяца официально была в браке. Это надо читать в моей (книге. — Прим. ред.) „Жизнь под кайфом“. Муж, загадочный гастарбайтер из Украины, который испарился через три месяца, но зато научил и рассказал, про новые вещества».

Instagram @danaborisova_official

Дана Борисова с уверенностью заявила поклонникам, что уже в первую неделю декабря ее дебютная автобиография будет сдана в печать. В ней она пообещала раскрыть подробности трехмесячного союза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова показала изменившегося Богдана Титомира.