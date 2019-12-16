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Здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции

, 8:42 Эфирная новость 17

Перестройка дала труппе в прямом смысле больше простора для творчества.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Для труппы Мурманского областного театра кукол все неудобства уже позади. Здание открылось после масштабной реконструкции - это первый подобный объект по национальному проекту "Культура".

Перестройка дала труппе в прямом смысле больше простора для творчества. Теперь в здесь два зрительных зала - основной на 300 человек и камерный на 60.

«Это действительно для нас праздник. Не театр, а чудо, это правда. Очень красиво, очень современно, функционально. И, конечно, задача, чтобы этот театр стал центром жизни города, чтобы притягивал сюда детишек. Но театр многофункциональный, здесь могут проходить и взрослые события, потому что два зала работают автономно. Поэтому здорово! Супер! И самое главное — мы учимся делать в срок. Вот как договорились к 15 декабря — открытие и первый спектакль, все были мобилизованы, строители, работники театра, и 15 декабря объект сдан», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

У театра также появилась новая открытая сцена, ее будут использовать летом.

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