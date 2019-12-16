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Прокуратура Перми проверит работу дворца после беспорядков на концерте Коржа

, 10:47 | Карина Бернтгольц Видео 26

Во время выступления музыканта зрители зажгли файеры. В ситуацию пришлось вмешаться пожарным и охранникам. В результате завязалась потасовка.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Instagram @maxkorzhfanteam

Прокуратура Пермского края проверит работу дворца спорта «Молот», где 13 декабря состоялся концерт Макса Коржа. Специалисты выяснят, как в учреждении организована пропускная система и эвакуационные выходы.

«По поручению прокурора края прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку исполнения законодательства в работе дворца спорта „Молот“ по пожарной и террористической безопасности», — цитирует РИА Новости источника в пермской прокуратуре.

Соответствующее решение было принято после сообщений о беспорядках, произошедших во время выступления белорусского артиста в Перми. Ранее в сети распространились кадры, на которых видно, как зрители во время звучания знаменитых хитов исполнителя зажгли файеры. Дежурившие на площадке пожарные пытались залить горящие участки водой и вместе с этим поливали самих фанатов.

В ситуацию вмешались сотрудники охраны дворца. В результате между ними и поклонниками Коржа завязалась потасовка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макс Корж прокомментировал свой злополучный концерт в Перми.

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