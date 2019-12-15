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  4. «Красиво закрыли сезон!»: Фанаты Макса Коржа в буквальном смысле зажгли на концерте в Перми

«Красиво закрыли сезон!»: Фанаты Макса Коржа в буквальном смысле зажгли на концерте в Перми

, 8:47 | Василий Заика Видео 3 244

Среди участников беспорядков в УДС «Молот» пострадавшие в ДТП с автобусом под Екатеринбургом.

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Фото, видео: Instagram @maxkorzhfanteam

Фанаты Макса Коржа устроили беспорядки и зажгли десятки фаеров во время его выступления в Перми, состоявшегося в Универсальном Дворце спорта «Молот», сообщает URA.RU.

На видео, опубликованном в фанатском аккаунте исполнителя в Instagram, видно, как дежурившие на площадке пожарные пытаются тушить пиротехнические сигнальные устройства, поливая поклонников Макса Коржа водой.

«Красиво закрыли сезон!» — так подписана публикация.

Недовольные действиями огнеборцев фанаты вырвали у них из рук пожарный ствол. В результате в «Молоте» началась потасовка между любителями творчества Макса Коржа и охраной Дворца.

Издание отмечает, что в беспорядках принимали участие фанаты из Екатеринбурга, пострадавшие в ДТП с автобусом по дороге из Перми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перевернувшийся на Урале автобус вез фанатов Макса Коржа.

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