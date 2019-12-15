  1. Пятый канал
  4. Поверил в пятницу 13-е: Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми

Поверил в пятницу 13-е: Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми

, 20:25 | Карина Бернтгольц Фото 18

Во время выступления музыканта между фанатами и охранниками завязалась потасовка, а после пассажирский автобус, который вез поклонников в Екатеринбург, перевернулся на трассе в Свердловской области.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @maxkorzhmus

Белорусский музыкальный исполнитель и автор песен Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми, состоявшийся 13 декабря в Универсальном Дворце спорта «Молот». Выступление певца ознаменовалось сразу несколькими неприятностями. Во время звучания знаменитых хитов зрители зажгли десятки фаеров и вступили в потасовку с сотрудниками охраны. А после окончания мероприятия пассажирский автобус, который вез поклонников артиста в Екатеринбург, перевернулся на трассе в Свердловской области.

Макс Корж решил внести ясность в ситуацию и прокомментировал произошедшее на своей странице в Instagram.

«Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь», — отметил музыкант, говоря о конфликте, который завязался среди публики во время концерта.

Исполнитель признал, что мероприятие прошло «незабываемо», однако без неприятных инцидентов не обошлось. В частности, он имел в виду в ДТП, в результате которого по дороге в Екатеринбург сразу несколько пассажиров получили травмы.

«Водитель уснул. Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — подчеркнул артист.

Instagram @maxkorzhmus

Он добавил, что в последнее время во время его выступлений на закрытых площадка нередко происходят события, которые отражают в своих материалах российские СМИ. Данный концерт не стал исключением.

«Короче, не верил я в пятницу 13-е до этого момента», — подытожил Корж, говоря о случившемся.

В завершение своего поста музыкант признался своим поклонникам в любви и заявил, что прошедший сезон стал лучшим, несмотря на все недоразумения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с концерта Макса Коржа в Перми. На кадрах видно, что фанаты зажгли десятки фаеров. Заливать их пришлось пожарным. После концерта полсотни поклонников музыканта отправились на автобусе из Перми в Екатеринбург. По дороге транспорт перевернулся в результате ДТП.

Читайте также

62.55
-0.68 69.86
-0.57
Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет

Последние новости

20:47
Бывшая девушка сына Наташи Королевой рассказала, как живет после расставания с Архипом
20:38
Четыре человека в отечественной легковушке погибли в ДТП под Югрой
20:36
Три знака зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет
20:25
Поверил в пятницу 13-е: Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми
20:15
Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами
20:06
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Сейчас читают

«Горячие» красотки: Подборка самых сексуальных снимков звезд с большой грудью
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]