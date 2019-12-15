Поверил в пятницу 13-е: Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми

Белорусский музыкальный исполнитель и автор песен Макс Корж прокомментировал свой концерт в Перми, состоявшийся 13 декабря в Универсальном Дворце спорта «Молот». Выступление певца ознаменовалось сразу несколькими неприятностями. Во время звучания знаменитых хитов зрители зажгли десятки фаеров и вступили в потасовку с сотрудниками охраны. А после окончания мероприятия пассажирский автобус, который вез поклонников артиста в Екатеринбург, перевернулся на трассе в Свердловской области.

Макс Корж решил внести ясность в ситуацию и прокомментировал произошедшее на своей странице в Instagram.

«Но то, что там был реальный пожар и что пожарных били, — это неправда. Была стычка только с охраной. Пожарные молодцы, потушили файера и тем самым подстраховали танцпол, освежили молодежь», — отметил музыкант, говоря о конфликте, который завязался среди публики во время концерта.

Исполнитель признал, что мероприятие прошло «незабываемо», однако без неприятных инцидентов не обошлось. В частности, он имел в виду в ДТП, в результате которого по дороге в Екатеринбург сразу несколько пассажиров получили травмы.

«Водитель уснул. Слава Богу все живы, но есть травмы. Мы держим связь с ребятами. Этот случай послужит примером всем фан-бастурам быть внимательными и осторожными, перестраховываться и соблюдать все правила», — подчеркнул артист.

Instagram @maxkorzhmus

Он добавил, что в последнее время во время его выступлений на закрытых площадка нередко происходят события, которые отражают в своих материалах российские СМИ. Данный концерт не стал исключением.

«Короче, не верил я в пятницу 13-е до этого момента», — подытожил Корж, говоря о случившемся.

В завершение своего поста музыкант признался своим поклонникам в любви и заявил, что прошедший сезон стал лучшим, несмотря на все недоразумения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с концерта Макса Коржа в Перми. На кадрах видно, что фанаты зажгли десятки фаеров. Заливать их пришлось пожарным. После концерта полсотни поклонников музыканта отправились на автобусе из Перми в Екатеринбург. По дороге транспорт перевернулся в результате ДТП.