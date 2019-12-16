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«Его не жду особо»: Татьяна Буланова не пригласит бывшего мужа на свадьбу

, 19:08 | Алиса Старжевская Видео 56

Певица призналась, что у нее новая жизнь и ей больше не интересна тема развода и футбола.

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Фото, видео: ТАСС / Евгений Асмолов

Татьяна Буланова была замужем за футболистом Владиславом Радимовым 11 лет. Уже два года она официально свободна. Певица не скрывает, что влюблена и даже рассчитывает снова выйти замуж. Недавно артистка заявила, что несмотря на хорошее отношение, бывшего мужа на бракосочетание не позовет, пишут «Дни.ру».

Свое решение не звать бывшего супруга на свадьбу Татьяна объясняет просто — она уверена, что это будет жестоко по отношению к нему.

«В гости к его новой семье я ходить вряд ли буду, да и его не жду особо», — признается певица.

Татьяна говорит, что экс-супруг может изредка написать ей. Она даже поздравила его с прошедшим днем рождения. До сих пор ходит много слухов, кто же стал инициатором разрыва отношений. Буланова не стала отмалчиваться и призналась, что первой решила подать заявление на развод.

«Мы с бывшим мужем практически не общаемся, хотя он иногда может написать, что-то спросить. Нет, не ссорились, отношения сохранили ровными, просто нет предмета и тем для разговоров», — говорит Буланова.

Певица не препятствует встречам Владислава с общим сыном Никитой, но о бывшем муже говорит мало и неохотно, чтобы не трепать его имя в прессе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова отметила 30-летие группы «Летний сад».

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