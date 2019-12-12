«Лучшие на все времена!»: Татьяна Буланова отметила 30-летие группы «Летний сад»

Поклонники Татьяны Булановой поздравляют певицу с 30-летием коллектива, который принес ей народную славу. По этому случаю звезда выложила в Instagram архивный снимок с бывшими коллегами по сцене.

«Время летит так быстро и незаметно! Много лет назад в этот день образовалась группа «Летний сад!» — сообщила артистка на своей странице в соцсети.

Instagram @buslya

В декабре 1989 года Татьяна познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. Впоследствии он стал супругом Булановой и отцом ее первого ребенка. Вместе с «Летним садом» певица записала первые песни, а позже стала гастролировать по стране. Сценический дебют Булановой состоялся 16 апреля 1990 года в Ленинграде, в актовом зале Технологического института.

Впоследствии коллектив выпустил немало хитов, таких как «Мальчишка любимый мой», «Колыбельная», «Как жаль», «Карта мира», «Скажи мне правду, атаман» и один из главных «медляков» дискотек начала 90-х «Не плачь».

Подписчики вместе с Булановой предались воспоминаниям о любимой группе и поздравили артистку с памятной датой.

«Коллектив, который открыл миру Таню Буланову! Спасибо огромное за все случайности и неслучайности!»

«Моя любимая группа с детства! Все кассеты были!»

«Как же мне тогда запала в душу песня „Не плач“. Я ее впервые услышала на дискотеке и узнала от диджея, кто ее пел. Пошла на следующий день по киоскам, где продавали кассеты, нашла эту песню, за полчаса уже знала всю наизусть»;

«Танюшка, поздравляю твой коллектив! Вы лучшие на все времена!», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова рассказала о личной жизни.