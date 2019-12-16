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«Свадьбу планирую»: Татьяна Буланова призналась, что снова влюблена

, 19:49 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 2 955

Владислав Радимов, похоже, не в курсе планов бывшей супруги.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Татьяна Буланова влюблена и собирается замуж. В этом певица призналась в интервью интернет-порталу «Дни.ру». Певица откровенно рассказала о своих отношениях с бывшим мужем — футболистом Владиславом Радимовым. Бывшие супруги, прожившие вместе больше десяти лет, сейчас почти не общаются, но с днем рождения друг друга поздравляют. Тем временем певица заявила, что не станет приглашать бывшего мужа на свою свадьбу.

«На мою новую свадьбу, если она случится, Радимова звать не планирую. Это было бы жестоко по отношению к нему. Хотя свадьбу планирую. Открою вам тайну, что снова влюблена», — неожиданно призналась Буланова.

Сам бывший игрок ФК «Зенит» и футбольной сборной России о планах бывшей супруги, похоже, ничего не знает.

«Я даже не знаю, она замуж выходит, что ли? Так что я должен сделать? Ворваться туда или что сделать? Я даже не понимаю, что ответить…» — ответил Радимов на просьбу 5-tv.ru прокомментировать новость.

Как уже рассказывал 5-tv.ru, Буланова и Радимов развелись три года назад. У них есть общий сын Никита, которому сейчас 12 лет. До недавнего времени, несмотря на развод, бывшие супруги продолжали жить под одной крышей.

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