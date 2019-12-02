Выгнала мужа и влюбилась: Татьяна Буланова рассказала о личной жизни

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова дала откровенное интервью «Дни.ру», в котором рассказала об изменениях в личной жизни. Не так давно звезда жаловалась, что ее бывший супруг футболист Владислав Радимов продолжает с ней жить под одной крышей, хотя с момента развода прошло около двух лет. Артистке приходилось готовить спортсмену и мыть за ним посуду. Она не скрывала, что ждет того момента, когда полузащитник, наконец, оставит их семью.

В конце концов, Радимов все-таки от Булановой уехал.

«Были некоторые обстоятельства, не позволявшие ему жить отдельно, теперь, слава богу, он уехал. Он обитал со мной под одной крышей не потому, что такой плохой, а просто делал у себя ремонт», — пояснила знаменитость.

Следом за отцом из дома ушел и старший сын исполнительницы — 26-летний Александр Тагрин. Однако уже по другим причинам.

«Он со своей девушкой переехал в отдельную квартиру, которая досталась ему от моей мамы», — призналась теледива.

Впрочем, Татьяна Буланова не переживает. Сейчас она поглощена новым романом, подробности о котором не спешит сообщать.

«Я снова влюблена и любима», — намекнула светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Буланова поддерживает тело в форме.