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Россияне пили чай с веществом, запрещенным Стокгольмской конвенцией

, 20:54 | Игорь Рязов Видео 36

Специалисты Роскачества пришли к неутешительным выводам после проверки органической продукции на российских прилавках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Andreas Pollok

Специалисты Роскачества проверили органическую продукцию 24 производителей. В чае двух торговых марок были найдены пестициды, но это не самое страшное.

Предметом исследования стала органическая продукция не только российских, но и иностранных производителей. Речь идет о компаниях из Финляндии, Хорватии, Германии, Словении, Италии Франции, Нидерландов, Швеции и Шри-Ланки.

В продукции из Шри-Ланки нашли пестициды — они содержались в чае торговой марки Richman, продававшимся под наименованием «чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой», пишет ФАН.

Там же обнаружился гексахлорбензол — вещество запрещено Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Его раньше использовали для протравливания семян зерновых культур. Вещество может накапливаться в организме человека, нарушая работу печени, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Компания-импортер чая заверила Роскачество в том, что исправит выявленные нарушения. Скорее всего, гексахлорбензол ранее использовался производителем и остался в почве, не успев разложиться.

Вторым чаем, в котором нашли пестициды, оказалась отечественная «Мацеста». Любопытно, что этот чай продается в классе премиум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты Роскачества назвали лучший оливковый майонез в магазинах России.

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