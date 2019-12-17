Астролог рассказала, с чем связано возвращение Софии Ротару и надолго ли

С чем связано триумфальное возвращение Софии Ротару на большую эстраду в России, и долго ли еще украинская певица будет радовать поклонников, рассказала ведический астролог Яна Ваганова.

София Ротару — Лунные рыбы и Ведическая Дева. Летом у певицы наступил очень кармический жизненный период, и до следующего лета ее деятельность будет происходить «по накатанной», все, что было сделано за жизнь, будет возобновляться и работать без особых трудозатрат. Карма, что тут сказать… Что посеяла, то и пожинает.

В ноябре Юпитер перешел в дом карьеры певицы, там, соединившись с Сатурном, они дают мощную комбинацию для работы и социального проявления. Отсюда и возвращение! Поэтому до следующей осени мы можем видеть любимую исполнительницу, так как творческих планов море, а работоспособность сейчас на пике. Важно не переусердствовать, так как будущим летом возможны сбои в состоянии здоровья.

С января 2020 года Сатурн займет 11-й дом, который дает прибыль и связь с влиятельными людьми. Здесь у Софии Ротару целый парад планет, именно поэтому румынская певица из маленького села так быстро завоевала сцену, ей всегда помогали влиятельные люди: словом, делом, рекомендациями. Здесь речь не про «блат», а именно про такое стечение обстоятельств, когда влиятельные и могущественные люди с удовольствием ей помогают, дают дорогу вперед. И в 2020 году это будет актуально. Ее будут звать на телеканалы, в передачи и так далее.

Яна Ваганова, ведический астролог

Прибыль этого года у певицы будет идти из разных источников, поэтому мы можем стать свидетелями и косметики, и одежды, и прочего с ее именем. Сейчас в декабре–январе будет пиковое время для исполнительницы, ведь ее Венера идет транзитом как раз в доме этих прибылей, публичного и социального проявления.

Пару слов о Венере в гороскопе Софии Ротару. Это важная планета, так как она управляет голосом и финансовыми накоплениями у певицы. Венера здесь в самом благостном и гармоничном созвездии, и получить такое созвездие при рождении — это уже большая удача. Нам, слушателям, это дает возможность воспринимать певицу со сцены как заботливую и сердечную маму-крестную, которая уж точно знает о наших печалях и через свои песни и голос поможет их преодолеть.

Единственное, где сложно с гармонией у певицы, так это семья. Весь свой материнский потенциал она была вынуждена отдавать на сцене, а не дома, отсюда тревоги, переживания и комплексы. Но это глубоко личное, мы же рады, что такая Дива будет питать россиян любовью через свой голос.

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