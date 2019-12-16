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Ботокс, подтяжка, пластика: Эксперт объяснил, почему Ротару так молодо выглядит

, 7:24 | Карина Бернтгольц Видео 265

В интервью на федеральном канале специалист предположил, как процедуры пришлось сделать звезде, чтобы избавиться от морщин в 72 года.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему эстрадная исполнительница София Ротару в 72 года так бесподобно выглядит. По мнению эксперта, красота певицы объясняется отнюдь не генетикой. Для того чтобы избавиться от морщин на лице, артистка прибегала к пластическим операциям, причем не раз, считает специалист.

Оценив внешность звезды, врач пришел к выводу, что Ротару потратила в целом на процедуры около одного миллиона рублей. При этом, вероятно, она работала только с настоящими профессионалами своего дела, поскольку хирурги выполнили свою работу безупречно, отметил гость телевизионной программы.

«Удержать брыли, хорошую шею в ее возрасте, наверное, даже никакая генетика не поможет. Круговую подтяжку, скорее всего, она делала, скорее всего, она делала блефаропластику, она прибегала к методикам филлеров, потому что мы видим скулки, они достаточно хорошие, сочные, скорее всего, она делала ботокс», — пояснил пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару выступила на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. Перед этим ее видели на сцене «ВТБ Арены» в рамках «Песни года».

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