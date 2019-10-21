Россия и Северная Корея подтвердили намерение укреплять сотрудничество

Россия и КНДР намерены укреплять сотрудничество в разных сферах и развивать его на новом уровне. Об этом заявили на встрече в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Верховного народного собрания Северной Кореи Пакт Тхэ Сон.

«Ваш приезд в Россию, по нашему мнению, — свидетельство и серьезного настроя руководства КНДР на продвижение сотрудничества с Россией. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что и в нашей стране имеется такой же настрой на продолжение конструктивного диалога», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Спикер Совфеда также выразила надежду, что визит северокорейской делегации будет служить укреплению не только парламентского взаимодействия России и КНДР, но и сотрудничества в самых разных сферах.

Пак Тхэ Сон в свою очередь отметил, что Пхеньян твердо намерен укреплять отношения с Москвой в соответствии с требованиями XXI века.

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын твердо настроен на непрерывное развитие и укрепление стратегических и традиционных корейско-российских дружественных отношений на новом уровне в соответствии с требованиями нового столетия. Таковы незыблемые позиции правительства республики и нашей партии», — заявил северокорейский гость.