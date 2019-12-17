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Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о пользе прививок

, 7:14 | Светлана Шевченко Блог 35

Программа лекций «Просто о прививках» создана в рамках финального задания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stephan Jansen, 5-tv.ru

Как работает иммунитет, зачем делать прививки и почему вред от вакцины можно смело считать мифом? Об этом простым и доступным языком петербуржцам победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Атаманов.

Он создал социальный проект, который помогает предупредить родителей об опасности эпидемий из-за отказа от прививок. Медик проводит лекции в дошкольных учреждениях. И каждая такая встреча, по словам Дмитрия Атаманова, дает ощутимый эффект.

«У нас есть возможность приходить в детские сады и рассказывать об этой проблеме, о прививках и о том, что это такое, как это работает. И я надеюсь, что проект в перспективе войдет в комплекс уроков для дошкольников и школьников об их здоровье», — рассказывает заместитель генерального директора клиники репродуктивной медицин «Скандинавия» Дмитрий Атаманов.

Программа лекций «Просто о прививках» создана в рамках финального задания конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Программа продолжает развиваться. По словам Дмитрия Атаманова, участие в конкурсе дало ощутимые результаты — родители стали лояльнее относиться к вакцинам. А в будущем, это позволит вырастить более здоровое поколение россиян

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