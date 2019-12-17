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Роструд рассказал о сокращенных неделях в 2020 году

, 6:44 | Светлана Шевченко 79

По данным главы ведомства, в будущем году россияне будут отдыхать больше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, CHROMORANGE / Bilderbox, uwe umstätter, Komsomolskaya Pravda

В Роструде рассказали о сокращенных неделях в 2020 году. Об этом сообщают РИА Новости.

Как заявил глава ведомства Иван Шкловец, в будущем году россияне будут отдыхать больше. Это произойдет благодаря праздникам и переносам нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Первая после новогодних каникул рабочая неделя в январе будет состоять из двух дней. Следующая сокращенная неделя россиян будет ждать уже в феврале. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочие будут лишь четыре дня.

В третий раз сокращенная неделя придется в 2020 году на восьмимартовские праздники. Она также будет четырехдневной. Пережив полноценный трудовой апрель, о дополнительных выходных россияне вспомнят в мае. Первая рабочая неделя, благодаря переносам с января, будет длиться всего три дня. А следующая также сократится из-за Дня победы.

Не пройдет и двух-трех недель, как благодаря празднованию Дня России наступит еще одна короткая неделя. После этого россиян ждет достаточно большой промежуток и в следующий раз меньше рабочих дней на одной из недель будет в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня.

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