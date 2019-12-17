«Восьмое чудо света»: Новый образ «британской Кардашьян» очаровал подписчиков

Британская обладательница пышных форм и тонкой талии Деми Роуз на своей странице в Instagram выложила фото, на котором позирует практически одетой в новом образе.
На снимке модель предстала перед подписчиками с распущенными вьющимися волосами и выразительным мейкапом. Несмотря на сравнительную скромность фото, наряд «британской Кардашьян» позволяет угадать ее форму груди.
«Спасибо моим фаворитам за мой новый цвет и длину», — написала Деми Роуз под публикацией в адрес стилистов.
Одиннадцатимиллионная армия фанатов модели осталась очарована ее новым «луком». Мужская половина аудитории все эмоции выразила в многочисленных комментариях.
«Очень мило!»
«Потрясающая!»
«Ты восьмое чудо света!»
«Ням-ням-ням! Люблю тебя!» — пишут поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что формы «британской Кардашьян» в микро-бикини произвели фурор.