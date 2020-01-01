ТОП-5 российских звезд 40+, родивших в 2019 году

Пять знаменитых женщин России родили детей в уходящем году в возрасте от 40 лет и выше. Большинство из них прежде испытали радость материнства, а одна из дам стала мамой впервые. Актрисы и спортсменки доказали, что зрелый возраст — не преграда на пути к продолжению рода, созданию полноценной семьи и ее пополнению.

Светлана Хоркина, 40 лет

Instagram @khorkinasvetlana

Знаменитая гимнастка поделилась с поклонниками радостной новостью 21 октября: она стала мамой во второй раз.

«Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя», — подписала Хоркина картинку в Instagram, на которой изображена колыбель и крутящаяся игрушка над ней.

Подробностей, кроме даты рождения малыша, спортсменка сообщать не стала. Имя и пол новорожденного она держит в строжайшем секрете. Но, судя по фото голубой коляски в ее микроблоге, фанаты предположили появление мальчика.

Светлана Хоркина уже воспитывает 14-летнего сына Святослава от бизнесмена Кирилла Шубского. В течение последних восьми лет она мечтала подарить ребенка мужу Олегу Кочнову — генералу запаса таможенной службы. Сейчас отцу семейства 63 года.

Ирина Слуцкая, 40 лет

Instagram @slutskayaofficial

Еще одна спортсменка того же возраста Ирина Слуцкая родила под конец года. Для фигуристки этот ребенок стал третьим.

«Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством!» — написала знаменитость в декабре.

Отцом новорожденной Киры стал второй муж звезды — бизнесмен Алексей Говырин. С ним она сыграла свадьбу летом прошлого года. От первого брака с тренером Сергеем Михеевым олимпийская чемпионка воспитывает 12-летнего сына Артема и девятилетнюю дочь Варвару.

Екатерина Архарова, 44 года

Instagram @arharovakatya

У итальянской и российской актрисы ребенок появился 15 августа. Для нее и бизнесмена Артема Илясова малыш Даниил стал долгожданным первенцем.

«В нашей жизни произошло невероятное событие — родился сын! Последние месяцы беременности мы с мужем считали дни и часы, ожидая эту судьбоносную встречу!» — поделилась в микроблоге звезда.

Первым мужем артистки был Марат Башаров. Спустя пять месяцев после свадьбы в 2014 году Екатерина попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Архарова говорила журналистам, что супруг избивал ее. Они развелись через год.

Мария Миронова, 46 лет

Instagram @mariya_mironova_actress

Звезда отечественного экрана второй раз стала мамой 30 сентября. Первому сыну Мироновой от брака с бизнесменом Игорем Удаловым 27 лет. Как рассказала сама актриса, беременность в 18 и в 45 — далеко не одно и то же. Теперь она старается проводить больше времени с малышом Федором, чем когда-то со своим первенцем. Но уверяет, что любит обоих детей одинаково.

Федор родился в одной из частных клиник Афин.

«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала артистка под публикацией, сопроводив пост своей фотографией.

В отличие от многих коллег, Мария решила не скрывать пол и имя малыша. Об отце же известно немного. По словам актрисы, ее нынешний супруг по имени Андрей возглавляет крупную офтальмологическую компанию.

Мария Порошина, 46 лет

Instagram @mashaaporoshina

Матерью года среди отечественных звезд по праву можно назвать Марию Порошину. В январе актриса родила в пятый раз. Как и в случае с ее тезкой Марией Мироновой, отца мальчика она скрывает от посторонних. Неизвестны даже его имя и род занятий.

Андрей стал первым сыном артистки. Помимо него она воспитывает 22-летнюю Полину от Гоши Куценко и трех дочерей от другого актера — Ильи Древнова: 13-летнюю Серафиму, девятилетнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру

Порошина считает, что нет ничего пугающего в родах после 40 лет.

«Сейчас для женщины это не возраст. Многие сначала хотят устроиться в профессии, подзаработать, а потом растить ребенка. Детородный возраст отодвигается. Этому способствуют и новый уровень медицины, мода на ЗОЖ. Здесь правильный совет может дать только врач. Для меня рождение детей после 40 — это большой подарок и счастье», — призналась Мария в одном из интервью.

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