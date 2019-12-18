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Прогрев лобового стекла авто: четыре главных ошибки

, 0:17 | Алиса Старжевская Видео 14

Многие водители замечают, что после зимы на стекле появляются заметные трещины и сколы. Причиной этому может стать неправильный прогрев после обледенения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard Claßen

В зимний период времени для водителей становится почти регулярным прогрев лобового стекла после обледенения перед поездкой.

Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин дал совет по разогреву автомобиля в холодное время года и указал на распространенные ошибки автолюбителей.

«Мы постоянно куда-то спешим. Если не каждый день, то большинство из них. Машину не греем не из веры в современные технологии, а в силу отсутствия времени», — подчеркивает эксперт.

Итак, первая ошибка — помните, что трещины на лобовом стекле образуются от резких перепадов температур. Поэтому, эксперт не рекомендует поливать стекло горячей водой. Это верный способ получить трещины.

К слову, незамерзайки это тоже касается — если вы обмоете этой жидкостью ветровые стекла, то на нем снова появятся ледяные узоры. Что собственно является второй ошибкой многих водителей.

В третьих, не заставляйте насильно работать примерзшие дворники — из-за этого часто сгорает предохранитель.

И четвертое. Не стоит вхолостую гонять дворники по стеклу, как только появляется первый подтаявший участок. По намерзшему окну резинка на них сотрется на глазах и будет плохо протирать стекло, осложняя обзор.

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