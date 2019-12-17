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Экоактивисты рассказали, как без природных потерь встретить Новый год

, 14:13 | Алиса Старжевская Видео 30

Специалисты поведали, из чего можно смастерить новогоднюю елку и игрушки.

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Экоактивисты провели ликбез, как экологично отметить новогодние праздники, пишет «Интерфакс».

Первой и основной рекомендацией защитников природы — попробовать изготовить елку из подручных средств. Обратите внимание, на опавшие или уже нарубленные ветки. Сделайте собственную хэнд-мэйд версию из бумаги, ткани или гирлянд.

Если вам все же хочется ощущать аромат хвои в квартире, то изучите ассортимент зарегистрированных елочных базаров.

«Позиция по елкам у нас такая: если без елки не обойтись (не хотите делать ее из подручных материалов или наряжать во дворе), лучше выбрать натуральную местную елку, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее вовсе», — рассказали специалисты.

В конце концов, можно нарядить елку и во дворе дома или купить искусственную. Последнюю экологи рекомендуют использовать как можно дольше, чтобы не засорять пластиком окружающую среду.

Для самодельных игрушек используйте натуральные материалы — стекло, бумагу и ленты. Сделайте праздник еще слаще и повесьте на дерево конфеты и мандарины.

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