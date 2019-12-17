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Нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой

, 18:21 | Мия Субботина Фото 4 294

Телеведущая через несколько дней отправится на реабилитацию в Таиланд.

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Фото, видео: Instagram @nikita_lushnikov, ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Переполох в семье Даны Борисовой всерьез беспокоил преданных поклонников телезвезды. Она пожаловалась, что ее бывший муж Максим Аксенов приехал к ней домой ночью и забрал у нее дочь Полину. А наследница телеведущей оставила в своем блоге сообщение о том, что попала в больницу. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться наркологу, у которого наблюдается знаменитость. Доктор объяснил, что у Даны Борисовой эмоциональная дисрегуляция.

«Дана неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Она принимает препараты. Дана сейчас не всегда справляется с эмоциями», — рассказал председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

По его словам, именно этим и можно объяснить странные публикации, которые оставляла накануне на своей странице в социальной сети телезвезда.

«Насчет возможного срыва: на данный момент нет фактов, что она употребляла алкоголь или наркотики. В любом случае, Дана через несколько дней уезжает на Самуи для ревизии качества трезвости», — заявил эксперт.

Instagram @nikita_lushnikov

Также Лушников отметил, что если у кого-то возникают вопросы по лечению Даны, то лучше напрямую обращаться к ее наркологу.

«Прошу не писать оскорбительных комментариев. Все что связано с оскорблениями и необоснованной ненавистью, я удаляю, прошу понять меня правильно! Все мы люди и все делаем ошибки, не все умеют их признавать!» — резюмировал он.

Кроме того, данный пост репостнула себе сама Борисова. Телеведущая заверила, что готова сдать любые анализы, которые подтвердят, что она не употребляла ни запрещенные препараты, ни алкоголь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Даны Борисовой намекнула, что мама вновь подсела на запрещенные вещества.

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