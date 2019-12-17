Дочь Даны Борисовой намекнула, что мама вновь подсела на запрещенные вещества

Дочь телеведущей Даны Борисовой намекнула в социальной сети, что ее известная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотря на заявления о победе над пагубной зависимостью, пишет «Экспресс газета». В качестве доказательства 12-летняя Полина опубликовала в ролик, на котором видно, как их собака ест разбросанные на полу таблетки.

«Вот вам правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными „лекарствами“!» — подписала видео девочка.

Также она заявила, что может выложить еще много разоблачительных фото и видео, однако не хочет маме делать неприятно. Полина отметила, что именно из-за «новых старых проблем» Даны Борисовой они серьезно поругались, после чего девочке даже пришлось вызывать скорую. Позже ее забрал отец — бизнесмен Максим Аксенов.

Сейчас наследница знаменитости находится у папы и пробудет там продолжительное время. По ее словам, Дана Борисова в ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в Таиланд.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Даны Борисовой увезли в детскую больницу после скандала с матерью.