Инвалиду-колясочнику пришлось на руках подниматься по лестнице в уральском ТЦ

Инвалиду-колясочнику пришлось на руках подниматься по лестнице в одном из торговых центров в Перми из-за отсутствия пандуса. Подтверждающие это фотографии появились в соцсетях.

На снимках видно, что только первый лестничный пролет в ТЦ оборудован пандусом. Инвалиду понадобилось подняться выше, поэтому он оставил коляску и сделал это на руках. На кадрах можно увидеть, как мужчина спускается обратно.

ВКонтакте @narkom59

В соцсетях жители Перми пишут, что в городе много мест, которые не приспособлены для инвалидов, отмечает URA.RU.

«Еще и такие пандусы делают, что колеса не влезают, либо очень крутую горку»;

«Неужели никто не мог помочь подняться? Страшно становится»;

«Лучше бы помогли человеку подняться, а не снимали на телефон», — пишут возмущенные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инвалиде-колясочнике из Пензы. В его доме нет лифта, поэтому мужчина был вынужден научиться спускаться через балкон.