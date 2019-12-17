Задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области

Задержаны трое находившихся в розыске предполагаемых участников перестрелки на хуторе Чернозубов Ростовской области. 22 октября в результате конфликта между семьями там погибли пять человек и несколько были ранены.

Один из подозреваемых в убийстве, был задержан сразу, еще трое были объявлены в розыск. Как стало известно 5-tv.ru, это 35-летний Заури Дакишвили, 35-летний Георгий Дакишвили и 55-летний Мераби Маргошвили. Их обнаружили ужинающими в одном из кафе Белгорода, там и задержали.

«Они где-то в Белгороде кушали в кафе, кто-то их опознал, позвонил и так далее. Задержание проходило без всяких шумов-гамов, спокойно. Ну двоих спокойно, двоих как всегда ломали. То есть какой-то спецоперации не было. Просто случайно увидели, случайно задержали, заранее никто не готовился», — рассказал по телефону родственник задержанных Дакишвили.

Он также уточнил, что один из четверых оказался «случайным пассажиром» и его уже отпустили. Остальные находятся сейчас в ростовском СИЗО.

Позднее задержание подтвердили в ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. По данным ведомства, они пытались незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавом конфликте в Чернозубове и публиковал видео с места трагедии.