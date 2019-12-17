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Задержаны трое предполагаемых участников перестрелки в Ростовской области

, 22:45 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 17

В результате вооруженного конфликта на хуторе Чернозубов 22 октября погибли пять человек. Один из подозреваемых в убийстве был задержан сразу, еще трое находились в розыске.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Chaplygin, 5-tv.ru

Задержаны трое находившихся в розыске предполагаемых участников перестрелки на хуторе Чернозубов Ростовской области. 22 октября в результате конфликта между семьями там погибли пять человек и несколько были ранены.

Один из подозреваемых в убийстве, был задержан сразу, еще трое были объявлены в розыск. Как стало известно 5-tv.ru, это 35-летний Заури Дакишвили, 35-летний Георгий Дакишвили и 55-летний Мераби Маргошвили. Их обнаружили ужинающими в одном из кафе Белгорода, там и задержали.

«Они где-то в Белгороде кушали в кафе, кто-то их опознал, позвонил и так далее. Задержание проходило без всяких шумов-гамов, спокойно. Ну двоих спокойно, двоих как всегда ломали. То есть какой-то спецоперации не было. Просто случайно увидели, случайно задержали, заранее никто не готовился», — рассказал по телефону родственник задержанных Дакишвили.

Он также уточнил, что один из четверых оказался «случайным пассажиром» и его уже отпустили. Остальные находятся сейчас в ростовском СИЗО.

Позднее задержание подтвердили в ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. По данным ведомства, они пытались незаконно пересечь границу и скрыться на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кровавом конфликте в Чернозубове и публиковал видео с места трагедии.

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