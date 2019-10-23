К этому часу стали известны подробности убийства пяти человек на хуторе Чернозубов Ростовской области. Мы получили первые кадры с места трагедии. Перестрелка оказалась результатом многолетней вражды между семьями фермеров. Последней каплей стал бытовой конфликт: участники не поделили пастбища для коров.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности всех участников конфликта», — рассказал заместитель начальника ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Брюквин,

В области объявлен план «Перехват». Нескольким участникам перестрелки удалось скрыться. Поселок, в котором произошла трагедия, тоже оцеплен полицией. Местные жители запуганы и боятся выходить из домов. Есть опасения, что начнутся новые конфликты.