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  4. Подробности убийства пяти человек на хуторе под Ростовом — видео с места

Подробности убийства пяти человек на хуторе под Ростовом — видео с места

, 1:25 Эфирная новость 70

Перестрелка стала результатом многолетней вражды между двумя семьями фермеров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва

К этому часу стали известны подробности убийства пяти человек на хуторе Чернозубов Ростовской области. Мы получили первые кадры с места трагедии. Перестрелка оказалась результатом многолетней вражды между семьями фермеров. Последней каплей стал бытовой конфликт: участники не поделили пастбища для коров.

«По предварительным данным, в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, еще двое были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности всех участников конфликта», — рассказал заместитель начальника ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области Андрей Брюквин,

В области объявлен план «Перехват». Нескольким участникам перестрелки удалось скрыться. Поселок, в котором произошла трагедия, тоже оцеплен полицией. Местные жители запуганы и боятся выходить из домов. Есть опасения, что начнутся новые конфликты.

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