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Автобус протаранил торговые ряды в центре Иркутска

, 10:19 | Алиса Маркова Видео 61

ДТП произошло возле остановки «Поселок энергетиков».

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Фото, видео: ВКонтакте @irkdtp, @inci38

Автобус протаранил торговые ряды в центре Иркутска. Авария произошла у остановки «Поселок энергетиков». Транспортное средство врезалось в уличную сельскохозяйственную ярмарку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что ДТП совершил рейсовый автобус, следовавший маршрутом № 90. По предварительным данным, автобус столкнулся с автомобилем Honda и протащил его к торговым рядам. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии выясняются. По данным 5-tv.ru, пострадала одна женщина. Информация о погибших не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летнего экс-хоккеиста СКА.

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