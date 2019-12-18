Автобус протаранил торговые ряды в центре Иркутска. Авария произошла у остановки «Поселок энергетиков». Транспортное средство врезалось в уличную сельскохозяйственную ярмарку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Отмечается, что ДТП совершил рейсовый автобус, следовавший маршрутом № 90. По предварительным данным, автобус столкнулся с автомобилем Honda и протащил его к торговым рядам. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства аварии выясняются. По данным 5-tv.ru, пострадала одна женщина. Информация о погибших не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летнего экс-хоккеиста СКА.