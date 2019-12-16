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Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летнего экс-хоккеиста СКА

, 20:13 Эфирная новость 35

Несовершеннолетний спортсмен за рулем Mercedes устроил ДТП в Петербурге.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Carsten Rehder, 5-tv.ru

В Петербурге полиция разбирается с подростком, который устроил серьезное ДТП в центре города. Белый Mercedes под красный свет светофора вылетел на проезжую часть и почти мгновенно получил удар в бок. Машину отбросило на тротуар, где на счастье не было пешеходов. Затем она врезалась в жилой дом. Пострадал водитель Audi. Его госпитализировали. Юного лихача доставили в дежурную часть.

«За рулем автомобиля Mercedes находился 16-летний подросток, который не имеет права управления транспортным средством. Материалы переданы по делам несовершеннолетних для проведения дальнейших административных процедур, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказала начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействию со СМИ УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу Татьяна Суслова.

По некоторым данным, за рулем Mercedes находился бывший игрок молодежной хоккейной команды СКА. Есть сведения, что машину он тайком взял у отца, чтобы доехать до школы.

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