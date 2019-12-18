Японские рыболовецкие суда задержаны пограничниками в районе Курил

Власти Японии требуют освободить рыболовецкие шхуны, задержанные российскими пограничниками у побережья в южной части Курильских островов. В Токио считают инцидент неприемлемым и настаивают на возврате судов в порты приписки.

Накануне российские пограничники осмотрели восемь японских промысловых шхун. Пять из них были задержаны и сопровождены на остров Кунашир для досмотра. Владельцев подозревают в ложных записях о размерах улова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Токио предложили объявить весь Курильский архипелаг частью Японии.