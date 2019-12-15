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В Токио предложили объявить весь Курильский архипелаг частью Японии

, 9:27 | Василий Заика Видео 69

По словам лидера оппозиционной Коммунистической партии Кадзуо Сии, таким образом страна может вернуть два острова южных Курил.

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Фото, видео: ТАСС/Красноухов Сергей, /ZEUS

В Токио предложили объявить весь Курильский архипелаг частью Японии. По мнению главы оппозиционной Коммунистической партии Кадзуо Сии, таким образом страна может вернуть себе два южных острова Курил, сообщает The Yomiuri Shimbun.

«На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра (Синдзо — Прим.ред.) Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлое требование о передаче четырех островов», — сказал Кадзуо Сии.

Политик отметил, что при решении данного вопроса необходимо учитывать только договор 1875 года о российско-японской границе. Согласно документу, Япония получила Курильские острова в обмен на передачу Российской империи полного контроля над Сахалином.

Соглашение, подписанное по итогам Второй мировой войны (Сан-Францисский мирный договор — Прим.ред.), в котором Токио отказывается от претензий на Курилы, Кадзуо Сии считает несправедливым.

«Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор», — заявил коммунист в интервью изданию.

Мирный договор между РФ и Японией по итогам Второй мировой войны до настоящего момента не подписан из-за притязаний Токио на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан, входящие в Курильский архипелаг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров отреагировал на заявление генсека кабмина Японии о мирном договоре.

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