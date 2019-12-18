«Изменила бы форму носа»: Евгения Медведева о пластической хирургии

Над пластической операцией задумалась российская фигуристка Евгения Медведева. В интервью порталу Teleprogramma.pro чемпионка мира заявила, что не имеет ничего против этого раздела медицины и сама частично поменяла бы внешность.

«Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — сказала спортсменка.

Медведева уточнила, что в отличие от внешности не стала бы менять характер. Благодаря ему — «с одной стороны хорошему, с другой стороны — вредному и сложному» — Евгения добилась высот в своей карьере и сблизилась с нужными ей людьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгения Медведева набрала мышечную массу перед соревнованиями. В этом призналась сама фигуристка.