В «Яндексе» назвали самые популярные песни у россиян в 2019 году

Поисковой сервис «Яндекс» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году. В строке запросов российские пользователи больше других искали треки своих соотечественников. Рейтинг хитов полностью состоит из русскоязычных музыкальных композиций.

Первое место в топе завоевала песня музыкального дуэта RASA «Пчеловод», ей эксперты «Яндекса» присудили 63 балла. Вторую и третью строчки заняли треки Артура Пирожкова «Зацепила» (62 балла) и «#Алкоголичка» (59 баллов).

Еще одной популярной композицией стала песня Егора Крида «Сердцеедка» (56 баллов). Столько же очков было присуждено треку «Грустный дэнс» Artik & Asti и Артема Качера. «Витаминка» Тимы Белорусских была удостоена 53 баллов в рейтинге. Далее места популярных хитов распределились следующим образом:

— Джаро & Ханза «Королева танцпола» (53 балла);

— NILETTO «Любимка» (52 балла);

— Бабек Мамедрзаев «Принцесса» (52 балла);

— VERBEE «Зацепила» (51 балл).

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году.