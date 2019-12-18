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ТОП-10 событий, которые искали в «Яндексе» в 2019 году

, 10:45 | Ниса Мурзанаева Видео 31

Больше всего россиян интересовали президентские выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jochen Tack, 5-tv.ru, Instagram @extravagantlifeinc, Facebook @ze2019official

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 52 Отставка Нурсултана Назарбаева 23

Аналитики поискового сервиса «Яндекс» составили список событий, которые были в центре внимания россиян в 2019-м. Исследование проводилось с 1 января по 12 декабря текущего года. Больше всего российских пользователей интересовали президентские выборы на Украине — в рейтинге данный запрос получил 61 балл.

Вторую строчку в топе событий занял пожар в соборе Парижской Богоматери (54 балла). Тройку лидеров замкнули новости о летних беспорядках в столице (51 балл).

Россияне также были обеспокоены катастрофой лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» (48 баллов); положением вещей на американской базе «Зона 51» (47 баллов) и переходом на цифровое телевидение (46 баллов).

Еще одним важным событием для жителей России стал приезд американской певицы Билли Айлиш (45 баллов). Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

— отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны (43 балла);

— запуск Московских центральных диаметров (43 балла);

— дело Ивана Голунова (41 балл).

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-10 популярных клипов, которые искали в «Яндексе» за год.

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