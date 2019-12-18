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Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

, 17:11 Эфирная новость 24

Документ, устанавливающий правовые основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия, был принят в третьем, окончательном чтении.

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Фото, видео: YAY/TASS, 5-tv.ru

Третье чтение прошел важный законопроект о виноградарстве и виноделии в России. В нем, по словам авторов инициативы, максимально учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей.

«Фактически принятие данного законопроекта позволит впервые в России создать новую отрасль виноградарства и виноделия. Задать направление ее развития, закрепить на законодательном уровне понятие „вино“ и „вино России“. Предусмотреть конкретные меры поддержки виноградарей и виноделов, в том числе малых форм винодельческой отрасли. Мы должны обеспечить принятие базового закона „О виноградарстве и виноделии“, который закрепит в себе основные условия предоставления и распределения таких мер», — сказал депутат Госдумы РФ, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Борис Пайкин.

Авторами законодательной инициативы стали депутаты Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин. Документ был предложен на рассмотрение 16 октября.

По мнению главы Союза виноградарей и виноделов, закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в «Массандре» прокомментировали новый закон.

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