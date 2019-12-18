«Виноделие идет новой дорогой»: В «Массандре» прокомментировали новый закон

Заместитель генерального директора завода по производству вина «Массандра» Елена Коновалова прокомментировала новый закон о виноградарстве и виноделии, который был принят Государственной думой РФ в третьем, окончательном чтении. В документе впервые вводится четкий понятийный аппарат в этой сфере, законодательно закрепляются технологические правила производства винодельческой продукции, а также фиксируется понятие «вино России», обозначающее напиток, который на сто процентов изготовлен из винограда, выращенного на территории нашей страны.

По словам Коноваловой, документ, призванный поддержать отечественного производителя, способствует развитию винодельческой отрасли в РФ. В частности, работники завода «Массандра», которые на протяжении долгих лет изготавливали напитки только из российского винограда, были рады изменениям, внесенных в государственное законодательство.

«Этот закон позволяет понять российскому производителю, насколько выгодно производить российское вино производителями России из винограда, выращенного в России, в отличие от виноматериалов, завезенных из-за пределов территории России. <…> Мы не только укрепим, но и разовьем российское виноделие. Мы очень хотим состязаться и конкурировать на мировом рынке», — подчеркнула заместитель генерального директора предприятия.

Среди других преимуществ нового закона она отметила создание национальной системы защиты отечественного вина.

«Особое внимание уделяется не просто вину России, но и вину защищенных наименований, то есть создается национальная система защиты российского вина по географическому указанию, по наименованию места происхождения вина — это именно винограда, где он выращен», — подчеркнула Коновалова.

Замдиректора «Массандры» добавила, что в документе особое внимание уделяется защите потребителей от некачественной продукции и подделок. Для этого вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.

«Обратите внимание, в законе три категории: фальсификат, недоброкачественная продукция и контрафакт. Они жестко прописываются, похоже, это будет жестко наказываться системами других законодательств. Поэтому, конечно же, производитель будет поставлен в определенные рамки в части соблюдения высочайшего качества продукции», — пояснила Коновалова.

Она призналась, что сотрудники крымского завода «Массандра» радостно восприняли новость о принятии закона о виноградарстве и виноделии Госдумой. По словам замдиректора предприятия, документ позволяет вывести виноделие РФ на новый уровень.

«Мы счастливы. Мы реально счастливы: и работники „Массандры“, и вообще российские виноделы очень неравнодушны к нормам этого закона. <…> Первый шаг сделан, виноделие идет новой дорогой, поддержанной государством», — заключила Коновалова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие положения отражаются в тексте нового закона о виноградарстве и виноделии.