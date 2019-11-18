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Глава союза виноградарей и виноделов: «Россию ждет винная революция»

, 10:18 Эфирная новость 44

Дмитрий Киселев заявил, что у России есть шанс стать настоящей винной провинцией мира.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Россия оказалась на пороге того, чтобы превратиться в один из главных винных регионов мира. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Все благодаря закону о виноградарстве и виноделии, который будут рассматривать в Госдуме. Он предполагает запрет ввоза в Россию и использования в производстве отечественного вина дешевого импортного сырья — так называемого балка. Российским вином сможет называться только напиток, произведенный из отечественного винограда. Дмитрий Киселев подробно остановился на том, что сейчас творится в отрасли.

«В отрасли до сих пор процветал бизнес, который изнутри разрушал ее. Потому что производилось так называемое вино из так называемого балка — привозного полуфабриката, который покупался за границей по дешевке. А дальше — бодяжьте, разливайте, закисляйте, подслащивайте, добавляйте спирт, ароматизируйте, красьте, называйте это вином! Это приносило немалые доходы тем, кто этим занимался», — заявил председатель союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Подобные законы уже давно приняты во многих странах, например Грузии и Молдавии. Как отметил Киселев, несмотря на все стереотипы, Россия — прекрасно подходит для виноделия. Тем более, что в нашей истории уже есть тому доказательство, а виноградники на самом деле могут появиться даже на Дальнем Востоке.

«В начале ХХ века усилиями князя Голицына Россия больше экспортировала вина, чем импортировала. И у нас тогда был исторический шанс стать настоящей винной провинцией мира нового света. Мы его упустили. А трагические события конца ХХ века перечеркнули все то, что было достигнуто в виноделии в начале прошлого века. Сейчас, спустя 100 лет, у нас появился второй шанс. И мы должны его использовать, для этого у нас есть все: желание, технология, вот эта 45-я параллель, широта Бордо — это Краснодарский край, Крым, Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, Ставропольский край. И даже в низовьях Волги можно выращивать виноград. Владивосток находится на 43-й параллели, я не знаю, есть ли там виноградники, но климатическая зона подходит для того, чтобы рос виноград», — считает Дмитрий Киселев.

По мнению главы союза виноградарей и виноделов закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России. Какие глобальные изменения ждут отрасль — читайте в интервью Дмитрия Киселева «Известиям».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Дмитрия Киселева, «инвестиции в малое винодельческое хозяйство — это красиво».

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