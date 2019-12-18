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Татьяна Буланова прокомментировала информацию о своей свадьбе

, 19:29 | Мия Субботина Эксклюзивное интервью 46

Недавно артистка заявила, что снова влюблена. Однако пока так никому и не удалось узнать, кто завоевал сердце знаменитой певицы.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Недавно Татьяна Буланова призналась, что влюблена. Артистка заявила, что, если свадьбу вдруг все же случится, она не станет приглашать на нее бывшего мужа — футболиста Владислава Радимова. Однако в интервью 5-tv.ru известная исполнительница внезапно опровергла слухи о грядущем свадебном торжестве.

«Я пока не собираюсь выходить замуж и насчет свадьбы это не мои слова, поэтому не знаю откуда вы их взяли», — ответила звезда на просьбу 5-tv.ru прокомментировать новость.

Также певица высказалась об отношениях с экс-супругом, с котором прожила 11 лет и воспитала общего сына Никиту.

«Я всегда только за конструктивный диалог, общение», — подчеркнула звезда.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов развелись три года назад. Несмотря на распад пары, бывшие супруги долгое время продолжали жить в одной квартире. Однако сейчас уже живут раздельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Буланова призналась, что снова влюблена.

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