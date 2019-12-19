Корпорация Whirlpool: каждая пятая стиральная машина потенциально опасна

Корпорация Whirlpool отзывает сотни тысяч стиральных машин из-за возможного самовозгорания техники. Речь о продукции под брендами Indesit и Hotpoint, по оценкам, каждый пятый аппарат потенциально опасен. Пока речь идет о моделях собранных в Турции и Польше для Великобритании и Ирландии, там уже зафиксировано 79 пожаров. Без жертв, к счастью.

Чтобы уточнить ваша техника опасна или нет, корпорация запустила сайт поддержки — но он пока не работает. Есть горячая линия в Великобритании — 0800 316 1442.

Британские СМИ опубликовали перечень модификаций, их 43. У всех проблема в системе блокировки дверей, она может перегреваться на режимах с температурой режимов выше 20 градусов. Воспламеняются провода.

Поэтому рекомендуют — на всякий случай стирать в холодной воде, приглядывать за техникой, машина сначала подаст сигнал о неисправности, будет мигать.

Если пошел уже дым — ни в коем случае не заливать водой, выдернуть шнур из розетки и накрыть аппарат плотной тканью или одеялом. Сразу же вызвать пожарных и открыть окна для проветривания.