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Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными на встрече в Минске

, 1:04 Эфирная новость 22

Фактически Киев сорвал переговоры по этому вопросу, а также по определению новых участков развода сил по линии соприкосновения

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

В Минске сегодня, на первой после саммита «нормандской четверки» встрече, Киеву и Донбассу не удалось согласовать дату обмена пленными.

Помешало, как заявили представители республик, отсутствие у «украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Фактически Киев сорвал переговоры по этому вопросу, а также по определению новых участков развода сил по линии соприкосновения. А ведь как раз об этом договорились в Париже лидеры стран.

«Из-за фактического срыва Киевом договоренностей по обмену на заседании мы не смогли обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и республикой», — заявила по итогам встречи представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

Следующая встреча контактной группы в Минске состоится 16 января 2020 года.

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