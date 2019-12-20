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Россия обжалует в суде Лозанны лишение права на участие в мировых турнирах

, 6:44 Эфирная новость 13

В начале декабря WADA вынесло суровый вердикт в адрес российских спортсменов — четыре года без мировых соревнований.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrei Golovanov / Serge Kivrin, 5-tv.ru

Россия обжалует в Спортивном арбитражном суде в Лозанне вердикт WADA. 

Накануне такое решение принял наблюдательный совет Российского антидопингового агентства. РУСАДА, также необходимо подготовить официальное письмо. На это уйдет примерно дней 10-15.

Суровый вердикт в отношении российского спорта всемирное антидопинговое агентство вынесло 9 декабря. Если санкции вступят в силу, наши спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. А Россия не сможет все это время принимать у себя международные турниры высшего уровня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Олимпийские игры превращают в подковерные.

 

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