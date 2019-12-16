WADA преткновения: как определить границы спорта и политики

В день, когда мировые лидеры решали проблемы большой политики, из Лозанны пришла новость, которую хотелось бы, но никак нельзя назвать спортивной. Потому что все, что связано с Россией в последнее время сильно замешано на политике.

Всемирное антидопинговое агентство лишило нашу страну на четыре года права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

А теперь вопрос — за что? И я здесь не оправдываю виновных. Провинился должен нести ответственность. Но подождите, почему WADA наказывает «чистых» российских спортсменов, которые никогда не были замешаны в допинговых скандалах? Вообще-то — это прямое нарушение Хартии МОК и принципов Олимпийского движения.

Вы отбираете у незапятнанных атлетов гимн, флаг, нашу символику. Это что за коллективная ответственность такая? Потом, смотрите… Несколько лет назад мы признали проблемы с допингом, понесли наказание, согласились сотрудничать. Мало того для снятия спорных моментов предложили создать совместную группу для изучения и перепроверки первоисточников информации о допинг тестах.

Но получили ничем не мотивированный отказ. А сейчас нам остаются только суды. И мы конечно же будем добиваться правды! А вот что остается тем атлетам, которые всю жизни шли к мечте? Тренировались не жалея себя. Терпели унижения допинговых офицеров. И все равно продолжали бороться, чтобы выступить на главных стартах четырехлетия.

Максим Облендер о том, как Олимпийские игры превращают в подковерные.

Из чаши бассейна — в море людей. И вот уже вместо купальника вечерний наряд. Светлана Ромашина — одна из номинанток на звание «Спортсменки года». Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 10-кратная Европы. А ей все мало. Цель — шестое золото, уже из Токио.

«Мы спортсмены и тренеры не виноваты, что сложилась такая ситуация. Мы чистые спортсмены и должны иметь право выступать на олимпийских играх», — говорит Светлана.

Заявление WADA российское спортивное сообщество шокировало. С агентством мы сотрудничали. Понимали, что и предыдущее решение — оставить нас в Пхенчхане в серой безликой форме «атлетов из России» — абсолютно политически мотивировано, тем не менее, шли на встречу, выполняя все требования. Не помогло. Атлетов все равно, как котят, кидают в тот же омут.

«Я не считаю справедливым решение WADA, потому что дважды наказали за одно и то же абсолютно невиновных спортсменов. При том, что за нами последние четыре года пристально наблюдали. Не только РУСАДА, но и WADA», — заявляет многократный призер летних паралимпийских игр 2012, тренер по адаптивной физической культуре Александр Голинтовский.

Тем парадоксальнее решение WADA, организации, которая не имеет права запрещать что-либо «чистым» спортсменам. Пловец-паралимпиец, Александр еще в 2012 году взял бронзу Лондона. На следующей олимпиаде был нацелен на золото. Но тут пришло WADA, и сломало мечты человека. Его не пустили в Рио, и поставили в такие жесткие условия, что шанс попасть в Токио не то что к нулю стремился, скорее был отрицательным. Александр ушел из спорта.

«Вот мое рабочее место, тут я веду дела биатлона и лыжных гонок», — рассказывает спортсмен.

Как и скелетонистка Мария Орлова. Сегодня она специалист по зимним видам спорта в спорткомитете Петербурга, а могла бы по-прежнему бороться за место на пьедестале.

Когда несколько лет назад начались первые отстранения, каток WADA прошелся и по ней. Результаты игр в Сочи Орловой аннулировали и запретили выступать вообще. Мария пошла в суд и четыре месяца добивалась справедливости. На тренировки просто не оставалось времени. За неделю до старта ее признали-таки чистой, но она уже потеряла форму. Олимпиаду 2018 года смотрела дома на диване — первые игры, которые показали: на спортивной арене не всегда побеждает тот, кто «Быстрее, выше и сильнее»!

«Политические игры на спортивной арене. Этой фразой, по-моему, все сказано. Очень тяжело говорить, как было надо. Когда была спортсменкой — говорили подписать — подписывала, горы бумаги были исписаны», рассказывает Мария.

Говорили, отчитываться за каждый шаг — отчитывалась. Куда поедет, где будет в тот или иной час допинг-комиссары не стеснялись будить даже ночью.

Объяснить «толерантность» WADA в отношении неоднократно пойманных на допинге атлетов из других стран, тех же американцев, Орлова не может, но как профессионал знает что большие спортивные организации тех же штатов — национальные баскетбольная ассоциация, хокейная и футбольная лиги офицеров WADA просто на порог к себе не пускают. И те даже заикнуться не смеют против.

У Дарьи Клишиной — прыгуньи в длину и просто красавицы, с флагом отношения особые. Ей единственной из легкоатлетов разрешили выступать на олимпиаде в Рио. Вот и сейчас, несмотря на все преграды, она в Атланте, словно назло конкурентам, прямо у них под носом, готовится к олимпиаде в Токио.

«Конечно же, хотелось бы пополнить копилку олимпийской медалью, олимпиада — один из самых важных стартов, так как ее нет в моей коллекции, конечно, хотелось бы ее заиметь», — говорит Дарья.

Но ее имя тоже есть в базе данных LIMS, где написано, кто, что, когда и кому сдавал, какие тесты проходил. А значит случиться может что угодно. Для WADA — эта программа просто стала еще одним инструментом давления на Россию. При том, что с юридической точки зрения LIMS не может выступать в принципе доказательством чего-либо — эта программа никогда никем не была сертифицирована. Эксперты полагают что она была разработана тем самым пресловутым Родченковым и его сподвижниками для их же корыстных целей.

Два года назад на этой улице в этом доме мы вместе с петербургским школьником Ромой Старковым смотрели пресс-конференцию в Лозанне. Тогда он вместе с отцом запустил флэшмоб «Нет России — нет игр!». Прошло два года — Рома вырос, на носу уже не зимняя, а летняя олимпиада, а этот слоган по-прежнему актуален.

«Я был очень возмущен, удивлен. Ситуация повторяется и нас снова заставляют ехать на олимпиаду без флага и без гимна», — заявляет Роман.

Но, надежда еще есть, сам лыжник Рома готовится к очередным сборам, а наши спортивные чиновники к решающей битве. Пути назад нет! И все те, кто знает, как бороться до конца на площадке и вне ее, обещают приложить все усилия, чтобы мы все же услышали гимн России на соревнованиях.

«Россия подает апелляцию в арбитражный спортивный суд. Он будет рассматривать все вопросы конкретно по участию команд, как в личном участии, так и командных видах спорта», — заявил президент федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Никто не отрицает с допингом надо бороться и бороться жестко.

«Я бы обязательно инициировал уголовную ответственность за распространение и употребление допинга, в общем-то, приравнял бы даже где-то к наркотикам, потому что это такое же зло и такой же вред наносит организму, теперь еще и вред имиджу государства», — говорит двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

Как наносит вред имиджу государства организация, о которой еще несколько лет назад мало кто слышал. Руководство которой состоит сплошь из западных функционеров. И которое по своему уставу должно приглядывать за всеми спортсменами планеты, но которое карает исключительно одну страну. А лыжники другой страны, например, продолжают не скрываясь использовать ингаляции специальных препаратов, увеличивающих выносливость, пловцы еще одной открыто принимать наркотики, легкоатлеты третьей также открыто глотать таблетки, которые в специальном перечне WADA — запрещены строго настрого, но это по понятным причинам не WADA дело. Их задача — последние несколько лет убрать из спорта только одну единственную страну, любыми средствами.