Как вурдалаки: Верховная Рада пытается принять земельный закон на фоне протестов

Киев по-прежнему во власти протестных настроений. Несмотря на отсрочку скандального закона о продаже земли, аграрии продолжают стояние у стен Верховной Рады.

Сегодня около тысячи человек еще и перекрыли центральную улицу — Крещатик. Город встал в пробках. Полиция вступила в переговоры с манифестантами — удивительно, но на этот раз обошлось без драк.

Зато в профильном аграрном комитете Рады потолкались плечами. Бурная дискуссия к видимым результатам не привела. Обговорить удалось только 200 поправок из четырех тысяч.

«Ночью, как все вурдалаки, они пытаются продать законную землю Украины. Они все-таки, поправ все наши поправки, они все-таки пытались продать землю… И мы не дадим этим паразитам это сделать», — заявил народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович.

И это не единственный майдан в Киеве — против украинского Минздрава выступают у офиса президента Зеленского. Чиновники не закупили в необходимом количестве препараты для ВИЧ-инфицированных пациентов. Буквально вопрос жизни и смерти.

А у здания Национального банка Украины — болельщики футбольного клуба «Динамо Киев» требуют вернуть акционерам команды деньги, изъятые в ходе судебных разбирательств.