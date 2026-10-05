Путин поддержал идею создать нейросеть в сфере образования

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Президент подчеркнул, что использование ИИ не должно подменять самостоятельную работу учащихся.

Путин одобрил идею создания нейросети для образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Специализированная нейросеть, обученная на образовательных программах, учебниках и проверенных материалах, могла бы помогать педагогам в подготовке занятий. Предложение создать такую систему 5 октября поддержал президент России Владимир Путин.

Инициативу представил учитель информатики из Твери Алексей Морозов, победивший во Всероссийском конкурсе «Учитель года — 2026». По его замыслу, инструмент позволил бы преподавателям готовить презентации, медиаматериалы и другие материалы для уроков.

«Конечно, идея очень хорошая! Давайте этим позанимаемся», — ответил глава государства.

Путин также указал на необходимость единой образовательной платформы, объединяющей программы и учебники. Она должна помочь педагогам работать с большими объемами информации. Президент поручил министру просвещения Сергею Кравцову и представителям правительства, курирующим образование, обратить внимание на предложение.

При этом глава государства подчеркнул, что применение искусственного интеллекта должно повышать качество подготовки учащихся. Важно сохранить интерес школьников к знаниям и самостоятельному решению задач. «Нельзя примитивно к этому относиться. И сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек», — отметил Путин.

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