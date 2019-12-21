Елка с сюрпризом: огромные глаза среди веток смотрели на семью из США

Неожиданный и даже пугающий подарок к Рождеству получила семья из США.

Когда пришло время наряжать елку, домочадцы едва не упали в обморок. Из ветвей за ними наблюдала живая сова!

Судя по всему, птица чувствовала себя как дома и улетать не собиралась. Приехавшие на помощь орнитологи, незванную гостью накормили и отвезли в лес.

О том, как хищница оказалась на новогодней елке остается только гадать. То ли она крепко спала, когда срубленное дерево везли на базар, а может просто хотела перебраться поближе к людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о чудесной истории спасения маленьких совят волонтером из Новосибирска.